Den Sommer willkommen heißen und Urlaubsgefühle vermitteln: Das möchte das Team des Salinariums mit einer After-Work-Party im Freibadbereich am Freitag, 28. Juni. Das Entspannen und Feiern in lockerer Atmosphäre beginnt um 18 Uhr. Den Mittelpunkt stelle das Freibadbecken dar, das nun von der neugestalteten Liegefläche in Szene gesetzt werde. Außerdem warten eine Cocktailbar mit Erfrischungsangeboten und eine Tanzfläche auf die Gäste, dazu gibt es Beats von DJ DoubleA von DASDING, der an diesem Abend auflegt. Während der After-Work-Party können bis 22 Uhr Bahnen im Schwimmbecken gezogen werden. Für die Veranstaltung gelten nach Angaben des Salinariums die regulären Eintrittspreise.