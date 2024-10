Das Salinarium kann ab Montag, 14. Oktober, wieder öffnen. Das hat Betriebsleiterin Ira Schlömer auf Anfrage mitgeteilt. Das Dürkheimer Freizeitbad wurde am 2. September mit dem Ende der Freibadsaison ganz geschlossen. Es stand nicht nur die jährliche Revision während des Wurstmarkts an, sondern auch der Umbau des gesamten Eingangsbereichs. Hier sollen im nächsten Jahr auch die Therme-Besucher empfangen werden.

Ursprünglich war die Wiedereröffnung für den 30. September geplant, sie musste aber wegen der Bauarbeiten um zwei Wochen verschoben werden.

Das Salinarium ist ab Montag zu den üblichen Zeiten geöffnet. Das Hallenbad ist am Montag von 9 bis 18 Uhr sowie Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 22 Uhr, Mittwoch von 7 bis 22 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen von 9 bis 21 Uhr geöffnet.

Die Sauna ist am Montag geschlossen. Sie ist geöffnet von Dienstag bis Freitag von 10 bis 22 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 21 Uhr.