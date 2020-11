Das Impfzentrum für Bürger des nördlichen Landkreises wird in der Dürkheimer Salierhalle entstehen. Das hat Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) am Mittwochabend auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigt.

„Die Salierhalle bietet hervorragende räumliche Voraussetzungen“, sagte Ihlenfeld. Zu- und Abgänge ließen sich voneinander trennen, auch biete die Halle mit einer Fläche von etwa 2000 Quadratmetern genügend Platz. Die 36 Impfzentren in Rheinland-Pfalz sollen am 15. Dezember einsatzbereit sein. In der Salierhalle wird bis dahin eine Impfstraße eingerichtet, bis Januar sollen dort insgesamt bis zu drei entstehen. Zuletzt gab es noch Abstimmungsbedarf mit der Stadt Bad Dürkheim, die am 15. Dezember eigentlich noch eine Stadtratssitzung in der Halle geplant hatte. Diese soll nun in der Sporthalle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums stattfinden. Für den Fall, dass 2021 Wurstmarkt gefeiert und die Halle weiter als Impfzentrum gebraucht wird, werde man eine Lösung finden, sagte Ihlenfeld.

Für Bürger aus Neustadt und dem südlichen Landkreis (Haßloch sowie die Verbandsgemeinden Lambrecht und Deidesheim) wird im Telekom-Hochhaus in Neustadt ein Impfzentrum eingerichtet. Diese Arbeitsteilung mit der Stadt Neustadt habe sich bereits bei den Corona-Testzentren bewährt. Dadurch werde gewährleistet, dass die Bürger keine weiten Wege zurücklegen müssten, sagte der Landrat.

Infizierter Senior stirbt

Unterdessen ist am Mittwoch ein mit dem Coronavirus infizierter Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim gestorben. Nach Angaben der Kreisverwaltung war er über 80 Jahre alt. Im Kreis sind damit insgesamt 23 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Derweil wurden am Mittwoch 18 neue Corona-Fälle im Kreis gemeldet. 223 Menschen sind im Kreisgebiet aktuell noch infiziert. Der auf 100.000 Einwohner bezogene Sieben-Tage-Inzidenzwert sank im Kreis auf 116,8.