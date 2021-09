Eigentlich sollte am Mittwoch der letzte Tag für terminlose Erst-Impfungen im Dürkheimer Impfzentrum sein, da aufgrund der Schließung Ende September der zweite Piks hier nicht vorgenommen werden kann. Nun hat der Kreis aber entscheiden, an den offenen Tagen bis Ende September weiter Impfungen ohne Termin anzubieten. Der zweite Piks müsse dann aber selbst organisiert werden, betont der Kreis. Etwa beim Hausarzt oder bei einem Impfbus. Wer sich terminfrei impfen lassen will, hat dafür noch Gelegenheit am Donnerstag, 9. September, und Freitag, 10. September, jeweils von 7.30 bis 15 Uhr, am Donnerstag, 16. September, 7.30 bis 15.30 Uhr, Freitag, 18. September, 10 bis 14 Uhr sowie am Mittwoch, 22. September, 13 bis 17 Uhr.

Auch der Impfbus des Landes macht an mehreren Tagen Station im Landkreis. Auch hier ist keine Terminvereinbarung nötig. Er macht unter anderem Halt in Freinsheim, Montag, 20. September, auf dem Raiffeisenplatz, in Kallstadt am Samstag, 25. September, auf dem Platz der 100 Weine, in Weisenheim am Sand am Montag, 27. September, auf dem Penny-Parkplatz und in Bad DÜrkheim am Donnerstag, 30. September, auf dem Aldi-Parkplatz. Der Bus hat jeweils von 8 bis 8 Uhr geöffnet.