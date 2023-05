Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Um zwei Punkte haben die Damen des Dürkheimer HC den Aufstieg in die Regionalliga verpasst. Am Ende wurde die Mannschaft Zweiter hinter dem HTC Neunkirchen. Die direkten Konkurrenten wurden in der Rückrunde besiegt. Doch da war noch die Partie beim TV Alzey. Trotzdem ziehen Trainerduo und Aktive eine positive Bilanz.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung“, sagen Dirk Baumgarten und Uwe Krauß unisono über ihr teils sehr junges Team. Zwar hatte das neue Trainergespann im Mai zu Beginn der