Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Dürkheimer Hockey-Herren haben die Saison in der Zweiten Regionalliga Süd auf dem zweiten Tabellenplatz beendet und damit den erhofften Aufstieg verpasst. Nach schwachen Leistungen in der Vorrunde fand sich der DHC plötzlich auf einem Abstiegsplatz wieder, kam aber beeindruckend zurück. Meister Hanauer THC war dennoch nicht zu schlagen

So hat der DHC wohl das Maximale erreicht. Ein Höhepunkt war die Atmosphäre in den Freitagsspielen. Das dürfte gerne öfters so sein, wünscht sich Trainer Andreas Schanninger.