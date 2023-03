Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen des Dürkheimer HC starten am Samstag, 13 Uhr in die neue Oberliga-Saison im Hallenhockey. Eigentlich sollte der Fokus auf dem Sport liegen. Das ist aber in Zeiten der Pandemie gar nicht so einfach. Und dann kommt noch ein Problem mit der Tribüne und der Kreisverwaltung hinzu.

Der Süddeutsche Hockey-Verband habe entschieden, sich dem Hygienekonzept der Hockeyliga anzuschließen, die für den Spielbetrieb der Bundesligen zuständig ist, erklärt DHC-Präsident