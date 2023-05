Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 14. Mai, und Samstag, 20. Mai, auf den Kofferraumdeckel eines Audi A3, der im Portugieser Ring in Ellerstadt abgestellt war, einen Aufkleber mit dem Aufdruck eines Kaiserslauterer Fußballvereins geklebt. Laut Polizeimeldung ließ sich der Aufkleber nur äußerst schwer entfernen und hinterließ Kratzer im Lack. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Gegen die unbekannten Täter wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.