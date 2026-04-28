Die Veranstaltung bildete den Auftakt zu den vier Wertungsläufen des diesjährigen Saar-Pfalz-Cups und fand auf einem 1,0-km-Rundkurs mit vier Schießeinlagen statt.

Insgesamt traten in Weisenheim am Sand 48 Aktive aus dem Saarland, der Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg an; der SV 1864 Laubach aus Hessen stellte mit 19 Sportlern von der Jugend- bis zur Altersklasse die größte Vereinsgruppe.

Bei den Juniorinnen siegte Lara Schramm (SV 1874 Laubach) in 22:29 Minuten; mit acht Starterinnen war dies die teilnehmerstärkste Klasse. Bei den Damen setzten sich Judith Ruth (Damen I, Biathlonteam Saarland, 37:09 Min.), Lisa Korst (Damen II, Biathlonteam Saarland, 31:52 Min.), Christine Diehl (Damen III, Biathlonteam Saarland, 36:41 Min.), Marion Fernekeß (Damen IV, Biathlon Team Steinwenden, 36:51 Min.) und Maria Luise Müller (Damen V, Biathlon Team Steinwenden, 49:39 Min.) durch. Bei den Herren gewannen Jean-Luc Diehl (Herren I, Biathlonteam Saarland, 25:57 Min.), Matthias Wahl (Herren II, SV St. Leon, 23:29 Min.), Andreas Tempelfeld (Herren III, SV 1874 Laubach, 28:03 Min.) und Stephan Werner (Herren IV, SG Bingen, 26:37 Min.).

Der Jedermann-Biathlon verzeichnete mit 43 Teilnehmern eine hohe Resonanz im Hobbybereich. Die größte Gruppe stellte die Feuerwehr Weisenheim, gefolgt von der TSG Maxdorf. Die Strecke umfasste drei Runden à 1,5 km mit zwei Stehendschießeinlagen. In den Frauenklassen siegten Ella Kugler (W II, 29:45 Min.), Karolina Kraus (W III, 28:47 Min.), Melanie Günther (W V, TSG Maxdorf, 31:36 Min.) und Ute Schick (W VI, 37:53 Min.). Bei den Männern gewannen Leo Lattke (M II, TSG Deidesheim, 23:53 Min.), Jan Heißler (M III, Feuerwehr Weisenheim/Sand, 28:24 Min.), Julian Hiddemann (M IV, 23:39 Min.), Michael Gengler (M V, FKK Club Ketscher Gazellen, 29:45 Min.) und Heiner Oehl (M VI, TSG Deidesheim, 24:39 Min.).