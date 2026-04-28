Sommerbiathlon RHEINPFALZ Plus Artikel Saar-Pfalz-Cup in Weisenheim am Sand lockt 48 Aktive an

Der Sommerbiathlon in Weisenheim lockte auch in diesem Jahr wieder viele Teilnehmer an.
Der Sommerbiathlon in Weisenheim lockte auch in diesem Jahr wieder viele Teilnehmer an.

Die Veranstaltung bildete den Auftakt zu den vier Wertungsläufen des diesjährigen Saar-Pfalz-Cups und fand auf einem 1,0-km-Rundkurs mit vier Schießeinlagen statt.

Insgesamt traten in Weisenheim am Sand 48 Aktive aus dem Saarland, der Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg an; der SV 1864 Laubach aus Hessen stellte mit 19 Sportlern von der Jugend- bis zur Altersklasse die größte Vereinsgruppe.

Bei den Juniorinnen siegte Lara Schramm (SV 1874 Laubach) in 22:29 Minuten; mit acht Starterinnen war dies die teilnehmerstärkste Klasse. Bei den Damen setzten sich Judith Ruth (Damen I, Biathlonteam Saarland, 37:09 Min.), Lisa Korst (Damen II, Biathlonteam Saarland, 31:52 Min.), Christine Diehl (Damen III, Biathlonteam Saarland, 36:41 Min.), Marion Fernekeß (Damen IV, Biathlon Team Steinwenden, 36:51 Min.) und Maria Luise Müller (Damen V, Biathlon Team Steinwenden, 49:39 Min.) durch. Bei den Herren gewannen Jean-Luc Diehl (Herren I, Biathlonteam Saarland, 25:57 Min.), Matthias Wahl (Herren II, SV St. Leon, 23:29 Min.), Andreas Tempelfeld (Herren III, SV 1874 Laubach, 28:03 Min.) und Stephan Werner (Herren IV, SG Bingen, 26:37 Min.).

Der Jedermann-Biathlon verzeichnete mit 43 Teilnehmern eine hohe Resonanz im Hobbybereich. Die größte Gruppe stellte die Feuerwehr Weisenheim, gefolgt von der TSG Maxdorf. Die Strecke umfasste drei Runden à 1,5 km mit zwei Stehendschießeinlagen. In den Frauenklassen siegten Ella Kugler (W II, 29:45 Min.), Karolina Kraus (W III, 28:47 Min.), Melanie Günther (W V, TSG Maxdorf, 31:36 Min.) und Ute Schick (W VI, 37:53 Min.). Bei den Männern gewannen Leo Lattke (M II, TSG Deidesheim, 23:53 Min.), Jan Heißler (M III, Feuerwehr Weisenheim/Sand, 28:24 Min.), Julian Hiddemann (M IV, 23:39 Min.), Michael Gengler (M V, FKK Club Ketscher Gazellen, 29:45 Min.) und Heiner Oehl (M VI, TSG Deidesheim, 24:39 Min.).

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