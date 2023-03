Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Hab Acht!“, so haben das Südwestdeutsche Hornensemble und die Pfälzische Musikgesellschaft ihr Konzert im Garten des Alten Weinguts Am Maxbrunnen enannt.

„Hab Acht!“, so hat das Südwestdeutsche Hornensemble und der Veranstalter, die Pfälzische Musikgesellschaft, sein Konzert im Garten des Alten Weinguts Am Maxbrunnen in Bad Dürkheim