Während vielerorts der Ball derzeit ruht, hat der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) nun eine eFootball-Südwestmeisterschaft ausgeschrieben, für die sich Interessierte noch bis Sonntag, 24. Januar, anmelden können.

e-Football wird online gegeneinander auf den Konsolen Playstation und Xbox gespielt, wer mitzocken will, muss einem Mitgliedsverein des SWFV angehören und mindestens 16 Jahre alt sein. „Nach dem Erfolg der ersten Südwestmeisterschaften im Februar 2020 möchten wir diesen Wettbewerb nun weiter fortführen“, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. Ausgetragen werden die Meisterschaften am Samstag und Sonntag, 30. und 31. Januar. Die Gewinner der nach Konsole unterschiedenen Wettbewerbe qualifizieren sich für den landesweit ausgetragenen DFB-ePokal. Ziel ist es laut SWFV langfristig einen Spielbetrieb im Bereich e-Football anzubieten.

Kein Spiel endet unentschieden

Jedes Spiel des Spieltages muss mit einem Gewinner und einem Verlierer enden. Herrscht nach der regulären Spielzeit Gleichstand, wird eine Verlängerung entsprechend der Vorgaben im Videospiel FIFA21 gespielt. Ist eine Partie auch danach nicht entschieden, wird der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt. Gespielt wird im sogenannten „90er-Modus“.

Alle weiteren Informationen und die Durchführungsbestimmungen beim online beim SWFV.