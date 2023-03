Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die weibliche U16 des Dürkheimer HC hat Platz fünf bei der Süddeutschen Hallenhockey-Meisterschaft geholt. Nach anfänglichem Respekt vor den Gegnern in der stärksten Gruppe, steigerte sich das Team und lieferte am Sonntag eine hervorragende Leistung ab. Trainer Uwe Krauß ist stolz auf die Spielerinnen.

„Das war so nicht zu erwarten“, war Krauß am Sonntagabend noch beeindruckt von dem, was die U16-Mädels in München abgeliefert haben. Der DHC wusste, dass es nicht