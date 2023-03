Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sänger und Gitarrist Philip Bölter hat am Samstag beim MUK Weisenheim ein mitreißendes Gastspiel geboten. Seinen Zuhörern schenkte er einen unvergesslichen Abend. Ihr Jubel kannte kaum Grenzen.

Besser hätte der Verein MUK (Musik und Kultur) in Weisenheim am Sand das zweite Livekonzert mit Publikum nach dem Corona-Lockdown an seiner Spielstätte Ludwigshain kaum besetzen können.