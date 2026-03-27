Maikammer vorn, Seebach vier Punkte dahinter. In Speyer will der Verfolger dranbleiben – die direkten Duelle zuhause kommen noch.

In der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt tritt der Tabellenzweite und Aufstiegsaspirant Rot-Weiss Seebach am Sonntag, 14.30 Uhr, beim FC Speyer 09 II an, der im Mittelfeld der Tabelle angesiedelt ist.

Für die Seebacher ist dies das vierte Auswärtsspiel in Folge. „Das hängt mit der Terminierung der Spiele rund um den Wurstmarkt zusammen“, informiert Seebachs Trainer Jan-Marvin Dell. Aus den ersten drei Partien in diesem Zyklus holten die Rot-Weißen sieben Punkte und erzielten jeweils drei Tore. Allerdings waren dies die drei Teams, die vor dem abgeschlagenen Schlusslicht FV Dudenhofen III platziert sind.

Respekt vorm Gegner

„ Speyer ist da ein ganz anderes Kaliber. Da dürfen wir nicht so wie beim 3:3 in Mutterstadt auftreten“, fordert der Coach. Möglicherweise habe am Ende der dritten englischen Woche in Serie etwas die Kraft und Konzentration gefehlt. Da kommt diese normale Trainingswoche gerade recht, um den Akku aufzuladen und die Sinne zu schärfen. „Das ist auch nötig, denn Speyer war in der Hinserie spielerisch unser vielleicht stärkster Gegner“, erinnert sich Dell an ein mühsames 2:0 nach Toren von Sven Schuhmann und Robin Schwehm, der einen Elfmeter verwandelte.

Der Übungsleiter erwartet eine Reaktion und möchte Tugenden wie Laufbereitschaft, Präsenz, Siegeswille, Galligkeit und Kampfgeist sehen. Beim 3:3 in Mutterstadt hat Frederic Hermanns in seiner dritten Partie sein erstes Tor für die Rot-Weissen geschossen. „Frederic ist ein Freund von unserem Flügelstürmer Jan Weisenborn, der ihn zu einem Wechsel vom VfB Haßloch II zu uns bewogen hat. Er ist ein robuster Akteur, der seine Rolle als Ergänzungsspieler prima annimmt“, sagt Dell über die Neuverpflichtung.

Junge Spieler weiterhin fördern

Im Übrigen hält der Trainer an seinem Vorhaben fest, junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu fördern. Nachdem Fabian Wenz, Felix Laub und Felix Meindl längst feste Kadermitglieder sind und regelmäßig zum Einsatz kommen, gab A-Junior Sebastian Stupar in Mutterstadt sein rund 20-minütiges Debüt.

So ärgerlich der Punktverlust auch wegen des späten Ausgleichs der FG 08 war, viel passiert ist nichts. Mitkonkurrent TuS Niederkirchen unterlag der SG Limburgerhof 1:4 und der ASV Harthausen musste sich zu Hause gegen das sieglose Schlusslicht mit einem 0:0 begnügen. Und Tabellenführer TuS Maikammer hatte beim 3:2-Erfolg gegen den Südhaardter SV seine Mühe. Vier Punkte beträgt der Vorsprung des Spitzenreiters gegenüber Seebach. „Wir haben keinerlei Druck, freuen uns aber auf die Endphase der Saison“, versichert Dell. Da empfängt Rot-Weiss in seinen letzten drei Heimspielen im Meisterwasental sämtliche Rivalen.