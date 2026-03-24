Mit einem Remis muss sich RW Seebach bei der FG 08 Mutterstadt II begnügen. Trainer Jan-Marvin Dell benennt die Gründe.

In der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt hat sich der Tabellenzweite Rot-Weiss Seebach trotz dreimaliger Führung bei der abstiegsbedrohten FG 08 Mutterstadt II mit einem 3:3 (2:1) begnügen müssen.

„Die Vorzeichen waren wegen des Fehlens wichtiger Akteure schlecht. Aber das soll keine Ausrede sein“, sagt der Seebacher Coach Jan-Marvin Dell. Gemeint sind die kurzfristigen Ausfälle des erkrankten Robin Schwehm und von Rémi Jahnel, der arbeiten musste. Das traf auch auf Marcel Kaltenbach, der als Wahlhelfer im Einsatz war. Außerdem musste sich Nicolas Burret einer kleinen Operation unterziehen und ebenfalls ersetzt werden. Mit dem langzeitverletzten Bruno Ribeiro fehlten also fünf Stammkräfte und Leistungsträger. Dazu war die Partie für Verteidiger Daniel Manß, der sich eine Knieverletzung zuzog, bereits nach 22 Minuten beendet. „Wir haben ganz gut ins Spiel gefunden, den Gegner früh attackiert, nur der letzte Pass, beispielsweise von Felix Laub oder Patrick Bauer jeweils auf Fabian Wenz gespielt, war zu ungenau und verhindert große Gelegenheiten“, verdeutlicht Dell. Dazu hatten die Gäste mit dem rutschigen Geläuf ihre Probleme. Dennoch ging Rot-Weiss in Führung, als Patrick Bauer einen Lapsus in der Mutterstadter Abwehr nutzte (12.). Danach schien es, als machten die Gäste immer einen Schritt weniger, was nach einem lang geschlagenen Ball zum Ausgleich führte (24.). „Da haben wir schlecht auf Defensive umgeschaltet, sodass es keine Restverteidigung gab“, moniert der Trainer.

Der Joker sticht

Nach einer guten Seitenverlagerung gelang Lucas Kohl unmittelbar vor der Pause das erneute Führungstor (45.). Doch die Einheimischen hatten wieder eine Antwort parat und nutzten einen Stellungsfehler in der Seebacher Abwehr zum 2:2 (50.). Joker Frederic Hermanns markierte jedoch nach einer Stunde mit seinem ersten Treffer für die Rot-Weissen die dritte Führung in dieser Begegnung. Der ebenfalls eingewechselte Noah Miskiewicz und Paul Stro hatten die Vorarbeit geleistet. „Danach haben wir es bei Chancen für Patrick Bauer, A-Junior Sebastian Stupar und Sven Schuhmann verpasst, den Sack zuzumachen“, bedauert der Übungsleiter.

Seebach zog sich immer mehr zurück, was so nicht geplant war, agierte viel zu passiv und verlor die Spielkontrolle, sodass sich die Platzherren ein Chancenplus erarbeiteten, wenngleich die Gäste die klareren Möglichkeiten besaßen. Die Quittung war das 3:3, um das Rot-Weiss förmlich gebettelt habe. Das Rezept sei simpel gewesen. Langer Ball auf die Außen, Querpass, Tor (89.). Der späte Zeitpunkt verstärkt die Unzufriedenheit des Trainers. „Das war unter dem Strich ein ernüchternder Auftritt. Mir haben über weite Strecken Überzeugung, Bereitschaft und hundertprozentiger Siegeswille gefehlt“, kritisiert Dell.