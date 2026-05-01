Außenseiter TuS Maikammer II schnuppert im Pokalfinale gegen den RW Seebach II lange an der Überraschung. Warum sich der Favorit trotzdem durchsetzt.

Im Endspiel um den Rhein-Mittelhaardt-Cup schien lange eine Überraschung möglich zu sein. Zehn Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit führte der TuS Maikammer II gegen Rot-Weiß Seebach II noch mit 2:1, kassierte dann aber doch noch den Gegentreffer zum 2:2. Das Elfmeterschießen gewannen die Seebacher mit 4:2.

Lob verdiente sich schon vor dem Anpfiff Ausrichter TuS Maikammer. Was dieser Verein an Personal für Park- und Einlassregelung sowie die Bewirtung der 350 Zuschauer aufbot, war ebenso beeindruckend wie die im unterklassigen Amateurfußball der Region außergewöhnliche Videowand, die über Spielstand und -zeit informierte.

Ganz zähe Kost

Das Spiel bewegte sich zunächst auf niedrigerem Niveau. In der ersten halben Stunde bekam das Publikum noch ganz zähe Kost ohne eine einzige gefährliche Torszene geboten. Bis zur Pause boten sich den Seebachern André Gabel (32.) und Muhammet Ceylan (41.) sowie Maikammers Yannick Schappert (43.) Chancen zum ersten Treffer, aber alle scheiterten jeweils am gegnerischen Torwart. Der Halbzeitstand von 0:0 spiegelte aber die Leistungen beider Team wider.

In der zweiten Hälfte wurde immer faire Begegnung zunehmend besser. Dies lag sicher am ersten Treffer, den der Maikammerer Jakob Engel nach Ecke von Tim Bauer zum 1:0 für den Tabellenführer der C-Klasse West in der 50. Minute erzielte. Nur vier Minuten später führte der Außenseiter sogar mit 2:0. Nach einem Foul von Ceylan an Bauer nahe der linken Strafraumgrenze entschied Schiedsrichter Thomas Bleck aus Lustadt unverzüglich auf Strafstoß. Diesen verwandelte Eric-Phlippe Geißler sicher.

Ein Traum zerplatzt

Die Gastgeber träumten danach anscheinend schon von der Sensation, als C-Klassen-Vertreter den Tabellendritten der B-Klasse besiegen zu können, denn sie wirkten nach deren zweiten Treffer etwas unkonzentriert. Das nutzte Seebach aus: Arianit Kajtazi spielte einen langen Ball auf Volkan Candar, der mit dem Kopf verlängerte. Kenan Yildirim lief hinter die Maikammerer Abwehr und schob den Ball zum 1:2 ins leere Tor (55.).

Von nun an sahen die Zuschauer ein gutes Spiel, in dem die Seebacher immer mehr dominierten, aber sich dem TuS auch gute Konterchancen boten. Letztendlich fiel nur noch der 2:2-Ausgleich. Der Seebacher A-Junior Santiago Wehrmann schloss einen Sololauf mit einer Linksflanke, die Yildirim verwertete, ab (90.). Dass Gästespieler Jan Orth in der vierten Minute der Nachspielzeit Gelb-Rot sah, war für den Spielausgang unbedeutend. Beim Elfmeterschießen wurde Seebachs Torwart Lars Rieger zum Held, denn er wehrte die Schüsse von Michael Schick und Dominik Müller ab. Kajtazi behielt die Nerven und ließ den Seebacher Anhang jubeln.