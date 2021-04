Fußball-Bezirksligist Rot-Weiss Seebach hat den 30 Jahre alten Torhüter Kevin Rebholz verpflichtet, der zuletzt für eine kurze Zeit bei der SG Maudach (A-Klasse Rhein-Pfalz) war, aber schon länger nicht mehr gespielt hat. Beim Ludwigshafener SC sammelte er Verbandsligaerfahrung.

Den Kontakt zu dem erfahrenen Schlussmann stellte der spielende Co-Trainer Georg Ester her, mit dem Rebholz bei Phönix Schifferstadt zusammenspielte. „Bei einem Gespräch, bei dem auch Trainer Roland Beck dabei war, habe ich gemerkt, dass wir ähnliche Vorstellungen haben. Der Verein sagt mir zu, und ich möchte noch einmal angreifen“, betont der in Maudach wohnende Rebholz, der aus einer sportbegeisterten Familie kommt. Mutter Gudrun und Vater Robert spielten früher Fußball, der ältere Bruder André ist Handballer. Der neue Seebacher Torhüter spielte in der Jugend für den FSV Oggersheim und den LSC, danach für FG 08 Mutterstadt, BSC Oppau, Phönix Schifferstadt, VfB Haßloch, noch einmal BSC Oppau und FSV Schifferstadt. Er arbeitet bei einem Energiedienstleister in der Verwaltung. Rebholz gilt als reaktionsschneller, mitspielender und die Abwehr dirigierender Torwart.

Konkurrenzkampf anfachen

„Ich kenne Kevin noch aus unserer gemeinsamen Zeit beim damaligen Verbandsligisten Ludwigshafener SC. Er wird uns mit Sicherheit weiterhelfen“, sagt Nils Pfirrmann, der Sportliche Leiter der Rot-Weissen. Rebholz war damals die Nummer zwei hinter Benjamin Keller. Seebach war nach dem Ausscheiden des jungen Fabian Haag aus dem Bezirksligakader auf der Suche nach einem neuen Torhüter. „Wir wollten auf dieser Position den Konkurrenzkampf anfachen“, erklärt Pfirrmann. Rebholz wird künftig mit dem 31-jährigen Ewald Jost, dem bisher zuverlässigen Stammtorwart der Rot-Weissen, um den Platz zwischen den Pfosten kämpfen.