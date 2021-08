Im Sommer könnte nach dem Willen der Stadt im Wohngebiet Rustengut der Straßenausbau starten. Im städtischen Bauausschuss hat die Verwaltung einen Zeitplan präsentiert. Die Mitglieder des Gremiums wünschten sich bei der Diskussion am Donnerstag eine rasche Einbindung der Anwohner.

Etwa anderthalb Jahre soll es dauern, bis der erste Abschnitt des Rustenguts – der westliche Teil – saniert wird, sagte Steffen Wietschorke, Chef des städtischen Tiefbauamts. Baubeginn sei für Juni oder Juli angepeilt. Die Ausschreibungen für die Arbeiten sollen im Frühjahr erfolgen.Geplant sind im Rustengut gepflasterte Straßen (wir berichteten). Durch unterschiedliche Gestaltung sollen Gehwegsbereich und Parkplätze von der Fahrbahn unterschieden werden, die erhöhten Gehwege fallen weg. Ursächlich für den Straßenbau sind neben dem schlechten Zustand der Fahrbahn dringend nötige Arbeiten der Stadtwerke. „Jedes Haus wird neu angeschlossen“, erklärte Wietschorke.

An der Mannheimer Straße entstehen nach Plan der Stadt schräge Parkbuchten. So sei es möglich, ungefähr so viele Parkplätze wie Hausnummern zu schaffen, so Wietschorke. „Der Parkdruck ist hoch“. Ob Anwohnerparken eingerichtet wird, sei noch offen und müsse mit den Rustengut-Bewohnern noch besprochen werden, ergänzte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). Dass Autos durch den Wegfall der erhöhten Gehwege zu nah am Haus parken, soll durch entsprechende Kenntlichmachung verhindert werden. „Ziel ist, dass die Autos von der Hauswand weg bleiben“, so Glogger.

Viele Fragen der Anwohner waren an Ausschussmitglieder herantragen worden – groß war der Wunsch im Gremium, die Hausbesitzer vor der Ausschreibung der Arbeiten noch einzubinden. Auf einer Internetseite sollen nun die häufigsten Fragen zusammengestellt und beantwortete werden.

Nach abgeschlossener Sanierung sei es denkbar, dass das Rustengut zum verkehrsberuhigten Bereich werde, so Wietschorke. Verlangsamen könnte sich auch der Verkehr auf der Mannheimer Straße. Um die seitlichen Parkplätze im Rustengut anzulegen, werde die Fahrbahnbreite der Mannheimer Straße in diesem Bereich von sieben auf sechs Meter verringert. Über weitere Maßnahmen will der Ausschuss noch gesondert diskutieren.

Mehrere Ausschussmitglieder merkten an, beim Ausbau die Stromversorgung für Ladestationen für Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb zu gewährleisten, beziehungsweise sogar für jeden Parkplatz eine Lademöglichkeit für E-Autos zu schaffen. „An der Kapazität der Stromleitung wird es nicht scheitern“, sagte Glogger.