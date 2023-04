Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Granate. Im Alteisen-Container am Wertstoffhof. Ganz ehrlich? Da hat’s ja wohl einem so richtig ins Hirn geregnet. Und das ist nur so harmlos formuliert, um keine Kraftausdrücke verwenden zu müssen, die bei so viel Gedankenlosigkeit und Dummheit eigentlich angebracht wären.

Dabei ist es völlig egal, ob einer nur keine Lust hatte, bei der Polizei anzurufen oder Angst davor hatte, etwas für die Entsorgung bezahlen zu müssen. Es ist auch völlig egal,