Mit dem Fest „Rund um die Quetsch“ läutet Weisenheim am Sand am ersten Septemberwochenende den Herbst ein: Es gibt eine Wanderung durch die örtliche Obst- und Weinlandschaft, einen neuen Anstecker mit dem Quetsche-Fest-Männchen und eine Quetsche-Cocktail-Bar.

Die Gemeinde fiebert nach der abgespeckten Pandemie-Version vom vergangenen Jahr der Quetsche-Wanderung im bewährten Konzept entgegen. Dass wieder alle Betriebe und Vereine an Bord sind, freut die Organisatoren, mit den Sandhexen hat es sogar Zuwachs bei den Standbetreibern gegeben. „Vor allem die Vereine sind auf die Einnahmen angewiesen“, sagt Thomas Scherner, Vorsitzender der Bauern- und Winzerschaft, die das Fest gemeinsam mit dem Gewerbeverein veranstaltet.

Ein Blick auf die Fest-„Speisekarte“, also den Flyer, macht direkt Appetit. An den 16 Ständen werden viele Quetsche-Köstlichkeiten angeboten. Daneben locken entsprechende Obstbrände und eine ganze Quetsche-Cocktail-Bar entlang des Rundwegs durch das Naherholungsgebiet. Oberhalb des Ludwigshains wird den Besuchern gar die schönste Aussicht auf die Rheinebene und den Pfälzerwald versprochen.

Gewinnspiel mit Quetsche-Rätsel

Die offizielle Eröffnung übernehmen Weinprinzessin Tina Scherner und Ortsbürgermeister Michael Bähr-Burkhardt am Samstag um 14.30 Uhr am Festplatz im Ludwigshain, wo mit Stand 1a der Startpunkt liegt. Dort gibt es am Abend ab 19 Uhr Livemusik und Tanz mit dem Duo Crocanto. Am Sonntag findet an gleicher Stelle um 10.30 Uhr der ökumenische Waldgottesdienst statt. An beiden Tagen sind die Kinder ab 14 Uhr beim Reitverein zum Ponyreiten eingeladen. Außerdem gibt es ein Quetsche-Rätsel zu lösen. Teilnahmescheine sind an jedem Stand erhältlich, die Gewinner wird die Weinprinzessin am Sonntag um 18 Uhr ziehen.

Als Neuheit gibt es einen Anstecker mit dem Quetsche-Fest-Logo und der aktuellen Jahreszahl, ähnlich dem Wurstmarktbutton, erklärt Oskar Kreutzenberger, Vorsitzender des Gewerbevereins. Der Verkaufserlös soll dem Kinderheim zugute kommen. Geöffnet sind die Stände am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Parkplätze gibt es im Riedweg und am Hundeverein, letztere sind kostenlos. Am sinnvollsten sei aber eine Anreise mit der Bahn, betonen die Veranstalter.