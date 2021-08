Das Fest „Rund um die Quetsch“, das in Weisenheim am Sand immer am ersten Wochenende im September im Ludwigshain gefeiert wird, fällt zum zweiten Mal den Pandemie-Beschränkungen zum Opfer. Doch müssen die Weisenheimer und ihre Besucher nicht ganz auf das Feiern verzichten. Die örtliche Bauern- und Winzerschaft lädt von Freitag, 3. September, bis Sonntag, 5. September, in die Höfe von Weingütern ein. Auch einige Vereine, die beim Quetsche-Fest mitmachen, werden sich beteiligen, wie Thomas Scherner, Vorsitzender der Bauern- und Winzerschaft, berichtet. Geöffnet ist freitags ab 18 Uhr, am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. In einigen der Höfe solle es ein kleines Programm geben, das stehe aber noch nicht fest, so Scherner.

Geplant sei auch ein kleiner Vergnügungspark mit Kinderkarussell, Süßwaren- und Crêpes-Stand. Mit dabei sind die Weingüter Schwindt, Langenwalter (mit dem SV), Gehrig (Reitverein), Reuther (ASV) sowie Bibinger (Museumsverein). Am Sonntag ist um 10 Uhr im Weingut Langenwalter ein ökumenischer Gottesdienst.