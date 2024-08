Alles ist Lila am Wochenende in Weisenheim am Sand: Die Bauern- und Winzerschaft und der Gewerbeverein laden zum Feiern und Genießen in das Naherholungsgebiet ein.

Das Fest „Rund um die Quetsch“ in Weisenheim am Sand zieht immer viele Besucher an. Da die sich auf das weitläufige Gelände verteilen, ist es trotzdem gemütlich und es gibt genug Platz. An über 20 Ständen und Ausschankstellen wird eine Vielzahl von Quetsche-Spezialitäten und jede Menge anderes angeboten. Wer alle Stände besuchen will, sollte einiges an Kondition mitbringen, nicht nur zum Essen und Trinken, er sollte auch einigermaßen gut zu Fuß sein. Denn die Stände verteilen sich über ein großes Areal zwischen dem Beginn des Riedwegs bis zum Panoramaweg. Wer nicht so viel laufen will oder kann, der findet im Bereich des Riedwegs, des Geländes des Reitvereins und des Festplatzes Ludwigshain ein breites Angebot.

Weisenheimer Vereine und Weingüter betreiben die Stände, mit dabei sind außerdem einige Schausteller. Zu den Attraktionen gehört der gemeinsame Stand des Heimat- und Museumsvereins und des Weinguts Anthon. Hier können die Besucher zuschauen, wie Latwerg gekocht wird, viel Rühren und viel Geduld ist dabei gefordert. In der Reithalle des Reit- und Fahrvereins dürfen Kinder an beiden Tagen ab 14 Uhr einige Runden auf Ponys und manchmal auch auf Pferden reiten.

Unterhaltungsmusik und Waldgottesdienst

Eröffnet wird das Fest „Rund um die Quetsch“ am Samstag, 14.30 Uhr, auf dem Festplatz Ludwigshain von der neuen Weinprinzessin von Weisenheim am Sand, Marleen Morio, und von Bürgermeister Holger Koob. Ebenfalls auf dem Festplatz spielt Christian Kowalski ab 19 Uhr Unterhaltungsmusik. Am Sonntag ist um 10.30 Uhr ein Waldgottesdienst auf dem Festplatz. An beiden Tagen gibt es an allen Ständen Teilnahmescheine für das Quetscherätsel. Wer die Fragen beantworten will, muss zumindest einen Teil der Stände besuchen. Die Gewinne werden am Sonntag, 18 Uhr, auf dem Festplatz ausgelost. Es ist günstig, wenn der Gewinner des ersten Preises möglichst kräftig ist. Denn beim Weinherbst am 15. September bekommt er so viel Obst und Wein, wie er wiegt.

An den Ständen gibt es jede Menge Möglichkeiten, sich noch einiges an Gewicht anzufuttern: Quetschebrode, Quetscheknödel, Quetscheburger, Quetschechutney, Quetschesoos und natürlich Quetschekuche sind nur einige Beispiele aus der kulinarischen Palette. Wer keine Quetschen mag, für den sind vor allem Pfälzer Spezialitäten im Angebot. Quetsche gibt es auch in hochprozentiger, flüssiger Form und natürlich auch weitere alkoholische und nichtalkoholische Getränke.

Wer auf dem großen Parkplatz im Ludwigshain parken will, muss drei Euro zahlen. Geöffnet ist das Fest am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.