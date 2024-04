„Was blüht denn da im Kurpark?“ lautet das Motto einer Exkursion, zu der das Pfalzmuseum für Naturkunde am Sonntag, 28. April, zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr in den Dürkheimer Kurpark einlädt. Gemeinsam mit Julia Kruse, Botanikerin des Pfalzmuseums für Naturkunde, geht es laut Pressemitteilung des Museums auf Entdeckungsreise durch den Kurpark. Dabei soll vor allem auf die Vielfalt verschiedener Pflanzen eingegangen werden. Das Hauptaugenmerk der Exkursionsteilnehmer soll auf – teils unscheinbaren – Arten liegen, die sich spontan im Kurpark angesiedelt haben und einen wichtigen Teil der Vielfalt dieses Gebietes ausmachen. Dabei gehe es um weit mehr als „nur“ Löwenzahn und Gänseblümchen. Startpunkt der Exkursion ist die Touristeninformation in Bad Dürkheim. Teilnehmer zahlen fünf Euro. Ebenfalls um das Thema Blüten geht es bei der auch am Sonntag stattfindenden Forschungswerkstatt „Blütenvielfalt“ zwischen 11 Uhr und 16 Uhr im Pfalzmuseum. Museumsgäste aller Altersgruppen können dort die vielfältige Welt der Frühlingsblumen erkunden. So können Besucher aus unterschiedlichen Blüten im Museumsgarten eine Farbpalette aus Blütenfarben erstellen oder beim Blütenbingo Wissen und Glück erproben. Bastelfans sind zur Herstellung von Blütenmodellen eingeladen, „und wer ins Detail gehen möchte, kann unter dem Binokular in den Blüten von Kirsche und Schneeball nach Nektar suchen oder die Vielgestaltigkeit der Pollen bestaunen“, so die Veranstalter. Botanikerin Kruse bietet um 13, 14 und 15 Uhr Führungen durch den Museumsgarten mit Hauptaugenmerk auf Farben und Formen an. Die Kosten sind im Museumseintritt enthalten.