Am Sonntag veranstalteten die AWO-Verbände Rheinland, Saarland und Pfalz bei strahlendem Sonnenschein gemeinsam ihr großes Familienfest „Tag der AWO-Südwest“ auf der Parkfläche „In der Silz“ in Bad Dürkheim. Rund 900 Besucher genossen trotz brühender Hitze Essen und Live-Musik auf dem Festgelände. „Ein rundum gelungenes Fest“, so lautete die einhellige Meinung der Besucher. Viele AWO-Ortsvereine waren mit einem eigenen Stand vertreten. So auch der Dürkheimer Ortsverein, der Weine anbot. Mit dem Familienfest wollte sich die AWO den Menschen in der Region vorstellen. Als soziales Unternehmen bietet die AWO Familien und Senioren ein breites Angebot an Unterstützung an. Gegen Ende der Veranstaltung bedankte sich Bertram Senft, Vorsitzender der AWO Bad Dürkheim, bei den Vorstandsmitgliedern und Helfern der hiesigen Ortsgruppe für die jahrelange und erfolgreiche Zusammenarbeit.