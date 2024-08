Mit mehr als 9,9 Millionen Euro fördert das Land Rheinland-Pfalz im Rahmen des Sonderprogramms „Kita-Bau“ den Aus-, Um-, und Neubau von Kindertagesstätten. Zu den begünstigten Einrichtungen zählen auch zwei Kitas aus Bad Dürkheim. Einer Pressemitteilung des Bildungsministeriums zufolge erhält die städtische Kita Schatzkiste eine Förderung in Höhe von 212.500 Euro. Gut 199.300 Euro gehen an die katholische Kita St. Ludwig.

„47 Kitas und 1600 Betreuungsplätze profitieren von den nun bewilligten Mitteln aus dem Sonderprogramm des Landes zum Kita-Bau“, wird Bildungsministerin Stefanie Hubig in der Pressemitteilung zitiert. In den vergangenen Jahren hätten immer mehr Eltern das Recht auf Kindertagesbetreuung in Anspruch genommen. Mit der Förderung komme das Land dem Wunsch der Kommunen nach, nicht nur den Bau zusätzlicher Plätze zu unterstützen, sondern auch den Aus- oder Umbau von Kitas zu unterstützen, um bestehende Plätze zu erhalten oder Kitas im Hinblick darauf zu sanieren.