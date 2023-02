Wenn das Arbeitsleben endet, beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Für Christa Hoffmann ist es im April soweit. Die ehrenamtliche Sterbe- und Trauerbegleiterin freut sich auf diese Zeit – und ist schon ganz gespannt auf die Ruhe und Unruhe, die sie bringen wird.

Am 1. April beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt, auf den ich mich sehr freue. Mein Arbeitsleben endet. Und wie kann es passender sein, als zur Frühlingszeit, wo die Natur aus dem Winterschlaf erwacht. Die kalte Jahreszeit ist dann vorbei und die Tage werden wieder länger. Wenn ich mir das jetzt im Januar vorstelle, dann kommt so ein kleiner Seufzer über mich – geschafft.

Das neue Lebensgefühl kann kommen, aber in dem Wort Ruhestand steckt das Wort Ruhe und Stand. Darin könnte man deuten, dass sich das Leben nur noch um Ruhe und Stillstand, vielleicht sogar stehenbleiben dreht. Andererseits fällt mir dazu ein, dass viele Menschen vom sogenannten Unruhe(zu)stand sprechen und man hätte dann erst recht keine Zeit mehr.

Im Moment für mich unvorstellbar, denn es wird eine neue Freiheit sein, ob in Ruhe oder auch mal in Unruhe, die ich dann als Weitergehen verstehen möchte.

An keine Zeit mehr gebunden sein, nicht mehr früh mit Wecker aufstehen oder sich auch schon mal mit Unwohlsein ins Büro „schleppen“. Sich ganz und gar frei fühlen. Das sind doch gute Aussichten, den Alltag völlig selbstbestimmt gestalten können.

Dazu gibt es viele wunderbare Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu betätigen oder in Form eines Hobbys. Es muss ja nicht immer etwas Außergewöhnliches sein. Schon kleine Dinge können Großes bewirken.

Vielleicht möchte ich noch mal was ausprobieren, was in mir schlummert und ich mich bislang noch nicht getraut habe. So wie vor 16 Jahren, als ich den Entschluss fasste, mich ehrenamtlich beim Ambulanten Hospizdienst zu engagieren. Ich bin sehr froh, dort so gut verwurzelt zu sein.

Denn gerade beim Gehen eines neuen Lebensweges, ob gewollt oder ungewollt, nach dem Verlust eines geliebten Menschen, ist es wichtig sich neu aufzustellen. Wer was Neues beginnen möchte oder gar muss, spürt in sich hinein, was ihm Freude bereitet, welche wertvollen Fähigkeiten mitgebracht werden, um so sein Leben sinnvoll auszufüllen.

Wie schnell das Leben vorbei sein kann, habe ich in den letzten Jahren selbst schmerzlich erfahren müssen durch den Verlust einiger Menschen aus Familie und Freundeskreis. Und deshalb möchte ich die Zeit, die noch bleibt, bewusst nutzen und das Beste daraus machen.

Genau das ist es, was immer wieder hilft, trotz dunkler Zeiten oder trotz der schwierigen Lage auf der ganzen Welt, das Lachen und Staunen nicht zu verlieren.

Haben auch Sie immer wieder Hoffnung und seien Sie gespannt, was das Leben noch alles Gutes verbirgt und das nicht erst mit Beginn des Ruhestandes.