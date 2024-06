Von Sigrun Koch

Sie liegt schon etliche Jahre zurück, aber sie ist in guter Erinnerung geblieben: die Städtetour nach London. Nicht nur die vielen Sehenswürdigkeiten sind uns im Gedächtnis geblieben. London erlebten wir überaus geschäftig. Ein wahrhaft atemberaubendes Gewirr und Gewusel.

Doch sobald wir eine der vielen Grünanlagen betraten, schienen wir in eine andere Welt einzutauchen: Der Lärm der Straße ebbte ab, die Hektik verflog und die umtriebige Geschäftigkeit war auf einmal zu Ende. Die Menschen hatten Zeit zum Sitzen, Schlendern und Plauschen.

Tief Luft holen – in der Kirche oder im Park

Menschen, die von A nach B eilen und Straßen, in denen es laut zugeht, finden sich auch hier bei uns. Und es bieten sich Gelegenheiten, aus dem Lärm und Gerenne auszusteigen und in der Stille tief Luft zu holen. Straßencafés und Parks bieten sich dazu an. Aber auch eine geöffnete Kirche.

In vielen Städten hat man gute Erfahrungen mit offenen Gotteshäusern gemacht. Dabei müssen es nicht unbedingt besondere Bauwerke oder irgendwelche darin vorhandenen Kunstschätze sein, die zum Besichtigen anregen. Es ist schlicht die Möglichkeit, für einige Augenblicke die Ruhe zu genießen, den Augen, den Ohren sowie den Beinen eine Pause zu gönnen und, nicht zuletzt, um ein Gebet zu sprechen.

Im Urlaub mal wieder einen Gottesdienst besuchen

Die Sommermonate stehen bevor, und damit verbunden die Urlaubszeit. Für viele Menschen ist sie mit Aufenthalten abseits der vertrauten Umgebung verbunden. Manche nutzen sie auch als Gelegenheit, um (mal wieder) eine Kirche zu betreten oder gar einen Gottesdienst zu besuchen. Dazu möchte ich ausdrücklich ermutigen. Dabei geht es um mehr: „Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe; denn von ihm kommt meine Hoffnung.“ So lautet ein Satz im biblischen Buch der Psalmen (Psalm 62,6). Hier wird Gott nicht nur als Anlaufstelle für gelegentliche Zwischenstopps empfohlen, die man kurz einlegt, um sich dann wieder ins richtige Leben zu stürzen. Gott ist vielmehr der Ausgangspunkt und nicht nur ein Fluchtpunkt für das Unterwegssein im Alltag. Dazu passt, was der Kirchenvater Augustin nach langen Jahren des rastlosen Suchens nach dem tragenden Fundament für sein Leben erkannt hat: „Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, Gott, in dir“. Die maßgebenden Größen für unser Leben sind also nicht die jeweils herrschenden Umstände, nicht die Anforderungen, die an uns gestellt werden, auch nicht unsere eigenen Wünsche, Vorstellungen oder Überzeugungen, sondern Gott, der in Jesus Christus sein Wesen erkennbar gemacht hat.

Die Begegnung mit diesem Gott zu suchen und zu pflegen, bei diesem Gott zur Ruhe zu kommen und aufzutanken, durch diesen Gott Hoffnung, Kraft und Wegweisung zu empfangen, dazu sind wir herzlich eingeladen: An Orten und zu Zeiten, bei denen es uns womöglich leicht(er) fällt, wie beispielsweise im Urlaub; aber auch und gerade im Alltag des Lebens.