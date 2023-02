Die Konzession für das Ruftaxi hat der Freinsheimer Verbandsgemeinderat um zwei Jahre verlängert. Die Konzession läuft am 30. Juni aus. Die letzte Konzessionsverlängerung 2021 kostete 154 Euro. Im vergangenen Jahr wurden 383 Fahrten und 472 Fahrgäste verzeichnet. Dabei fielen Betriebskosten von rund 8600 Euro an. Das Ruftaxi fährt nach einem festen Fahrplan in der Zeit von 6 bis 20 Uhr werktags innerhalb der Verbandsgemeinde Freinsheim. Wer das Ruftaxi nutzen möchte, muss dies mindestens eine Stunde vor Beginn der Fahrt telefonisch über 06322 1866 (Taxi-Cusnick) bestellen. Der Fahrpreis beträgt 2,50 bis 2,70 Euro pro Fahrt je nach Wegstrecke. Für Fahrgäste mit VRN-Fahrkarten (Rhein-Neckar-, MAXX-, Semester- oder Jobticket, Jahreskarte Jedermann oder die Karte ab 60) ist die Benutzung des Ruftaxis kostenlos.