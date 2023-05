Von Nicole Gruber

Vor ein paar Wochen hatte ich eine OP an der Hand. Beim Vorgespräch fragte mich der Arzt nach meinem Beruf. So kamen wir auf rechtliche Betreuungen zu sprechen. Er erzählte mir, dass sich neulich ein Betreuer geweigert habe, die Einwilligung in eine Behandlung zu geben, da er den Betreuten für einwilligungsfähig halte.

Der Arzt fragte nach meiner Meinung. Ich wollte wissen, ob er auch der Meinung sei, dass sein Patient verstanden habe, worum es bei der Behandlung gehe, welche Vor- und Nachteile die habe und ob er seine Meinung äußern konnte. Das schon, meinte der Mediziner, aber schließlich sei doch ein Betreuer bestellt und dann entscheide doch der? Das habe er in der Ausbildung so gelernt.

Als ich dem Arzt sagte, dass der Betreuer richtig gehandelt habe, war es schwer für ihn, das zu akzeptieren. Ich frage mich, was ich mal gelernt und nie wieder hinterfragt habe.

Manchmal braucht es einen Anstoß

Gewohnheiten erleichtern den Alltag, reduzieren Stress und fördern die Effizienz. Sobald Routine aber dazu führt, dass wir keine neuen Wege mehr gehen, sie uns oder andere einschränkt, sollten wir sie durchbrechen. Manchmal braucht es dafür einen Anstoß.

In meinem Fall war das die Reform des Betreuungsrechtes, die Anfang 2023 in Kraft trat. Noch deutlicher wird das Selbstbestimmungsrecht des Menschen, der aufgrund von Erkrankung oder Behinderung nicht in der Lage ist, seine rechtlichen Angelegenheiten zu regeln, in den Mittelpunkt gestellt. Betreuer sollen nur dann stellvertretend handeln, wenn der Betroffene es nicht kann. Der betreute Mensch soll unterstützt werden, seine Angelegenheiten zu regeln. Letztendlich ist es aber nicht das Gesetz, das Einfluss auf das Leben Unterstützungsbedürftiger nimmt, sondern die Bereitschaft aller, Gewohnheiten zu überprüfen, gut zusammenzuarbeiten und Menschen in ihrer Verschiedenheit zu akzeptieren.