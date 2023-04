Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Freinsheimer Rotweinwanderung im Schnee. Das kommt selten vor. Umso schöner, wenn sich tatsächlich der Wanderweg am Musikantenbuckel über Nacht in eine Schneelandschaft verwandelt. Die Besucher fanden’s toll. Sie kamen in Scharen. Viel zu tun hatte der Bauhof.

„Wir haben schon jedes Wetter erlebt“, erzählen Jutta Cabelka und Regina Stegmüller aus St. Leon-Rot. Auch an einen Schneesturm können sie sich erinnern. „So wie