Bei der Freinsheimer Rotweinwanderung haben am Wochenende Tausende Besucher die schöne Schneekulisse in der Weinlage Musikantenbuckel genossen. An 13 Ständen gab es viel zu genießen. Freinsheimer Winzer hatten sich mit diversen Caterern zusammengeschlossen, um die vielen Besucher verköstigen zu können. Mit Hilfe von Generatoren wurde das warme Essen zubereitet. Auch der Rotwein wurde damit temperiert. Lange angewärmt blieb er bei den winterlichen Temperaturen aber nicht. Viele Besucher ließen sich daher an der sieben Kilometer langen Strecke auch gerne Glühwein schmecken. Rieslingschorle gab es nicht, wäre bei der Kälte aber wohl auch nicht das Getränk der Wahl gewesen.

Zu einem ausführlichen Bericht mit Video kommen Sie hier.