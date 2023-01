Mit der Rotweinwanderung will der Verkehrsverein Freinsheim am Wochenende all diejenigen ins Freie locken, die sich auch durch winterliche Temperaturen nicht abschrecken lassen, um Weinfestatmosphäre in den Weinbergen zu genießen.

Schon im Januar wird mit der Rotweinwanderung in der Urlaubsregion Freinsheim in die Festsaison gestartet. An 13 Ständen entlang des Weinwanderwegs durch die Weinlage „Musikantenbuckel“ werden die Gäste verköstigt.

Start ist am Freitag, 20. Januar, um 18 Uhr mit einer Fackelwanderung vom historischen Rathaus zum Stand 1, dem Weingut Kirchner. Ende ist am Freitag um 22 Uhr. Am Samstag und Sonntag öffnen die Stände von 11.30 bis 18 Uhr. Es ist die erste Weinwanderung seit Corona, entsprechend groß sei die Vorfreude unter der Freinsheimer Winzerschaft, sagt Verkehrsvereinsvorsitzender Jochen Weisbrod. Obwohl die Hürden für eine solche Veranstaltung hoch seien. So habe man das bereits bestehende Sicherheitskonzept an die Vorgaben des neuen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes angepasst. Man gehe, so Weisbrod, pro Stand von einer Maximalbelegung von 500 Leuten aus, was 6500 Besuchern auf dem ganzen Wanderweg entspricht. „Doch das kommt ganz auf das Wetter an“, schränkt Weisbrod ein. Ein Sicherheitsdienst ist im Einsatz, der die Zuwege kontrolliert.

Großes Angebot

Zu den Freinsheimer Rotweinen werden die dazu passenden Gerichte serviert. Dazu haben sich einige Weingüter mit einem Caterer zusammengetan. So wird Tafelspitz serviert, gebackene Blutwurst oder Curry-Suppe mit Linsen. Wer etwas für „auf die Hand bevorzugt“, der kann sich beispielsweise für Wildbratwurst im Weck entscheiden.

Das Interesse an der Weinwanderung ist groß: Hotels und Gasthöfe seien in Freinsheim sowie im Umkreis so gut wie ausgebucht, so Weisbrod.

Sportliche können am Sonntag, 22. Januar, ab 9.30 Uhr beim „Volkslauf um den Oschelskopf“ teilnehmen, der vom FV Freinsheim organisiert wird.

Gesperrte Straßen

Die Altstadt ist während der Festtage für den Durchgangsverkehr gesperrt. Ebenfalls gesperrt ist die Landstraße (L455) zwischen Freinsheim und Großkarlbach. Besucher werden gebeten, nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen zu parken.