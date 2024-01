Mit der Rotweinwanderung am kommenden Wochenende beginnt in Freinsheim die Festsaison. 14 Anlaufpunkte gibt es entlang der Strecke auf dem Musikantenbuckel. Wegen des Bahnstreiks wird mit einem größeren Verkehrsaufkommen gerechnet.

Der Startschuss fällt am Freitag mit der Fackelwanderung. Nach der Eröffnung mit der Freinsheimer Weinprinzessin Nathalie I. um 18 Uhr am historischen Rathaus geht es mit den Fackeln zum Stand 1, wo bis 22 Uhr gefeiert werden darf. Die 13 weiteren Stände entlang des Wanderweges „Musikantenbuckel“ haben von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag beginnt die Wanderung jeweils um 11.30 Uhr. Bis 18 Uhr haben die Ausschankstellen geöffnet, die in gewohnter Manier zu etwa 20 Rotweinen passende Gerichte anbieten. Auch Glühwein wird ausgeschenkt. Zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr findet am Sonntag der vom FV Freinsheim veranstaltete Volkslauf um den Oschelskopf statt. Von der Dackenheimer Straße aus führt die Strecke nach Dackenheim, Herxheim am Berg und wieder zurück.

Fahrgemeinschaften statt Bahnfahrten zum Rotweinwanderweg

Die Freinsheimer Altstadt ist während der Festtage für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Besucher werden gebeten, die ausgewiesenen Parkplätze zu benutzen. Die L455 zwischen Freinsheim und Großkarlbach ist von Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, voll gesperrt. Derzeit wird geprüft, entlang der Landesstraße halbseitiges Parken zu erlauben. Das berichtet Verkehrsvereinsvorsitzender Jochen Weisbrod auf Anfrage. Er wusste von diversen Fahrgemeinschaften, die sich wegen des Bahnstreiks bilden würden. Womöglich nutzten Besucher aber auch den Notfahrplan.