Die Kollektion des Jahres 2022 beim renommierten Rotweinpreis des Neustadter Meininger-Verlags kommt vom Weingut Harald und Jürgen Krebs. Dabei beeindruckten die Freinsheimer die Jury mit insgesamt zehn prämierten Weinen, erste Plätze gab es in der Kategorie der Lagen-Spätburgunder und Lemberger.

In der Gesamtwertung wurden nur zehn Weine mit 93 bis 95 Punkten bedacht, was mit „Weltklasse“ beschrieben werden kann. Dazu zählten neben drei Krebs-Rotweinen auch Pinot Noirs des Dürkheimer Weinguts Pflüger und des Freinsheimer Weinguts Rings. Insgesamt 292 Mal vergaben die Jurymitglieder Punktzahlen von 90 und mehr Punkten. Aus der Region Bad Dürkheim stufte die Jury auch Weine des Weinguts Blaul (Gönnheim), der Lebenshilfe (Bad Dürkheim) sowie der Weingüter Schubar (Weisenheim am Sand), Hanewald-Schwerdt (Leistadt) und Holz-Weisbrodt (Weisenheim am Berg) in diese Kategorie ein.