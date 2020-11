In bedrückenden Zeiten, in denen viel nicht geht, freuen wir uns gern auch mal an einfachen Dingen: an der in wunderschönen Farben leuchtenden Landschaft um uns herum zum Beispiel. Wer bei unseren kleinen Lichtblicken mit Motiven, die nicht unbedingt Landschaft zeigen müssen, mitmachen möchte, kann Fotos an redduw@rheinpfalz.de schicken.