Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet Freiwilligen am Dienstag, 4. Juni, in Freinsheim wieder die Gelegenheit zur Blutspende. Von 16.30 Uhr bis 20 Uhr sind die Helfer des DRK Ortsvereins Freinsheim/Weisenheim in der Sporthalle der Verbandsgemeinde, Bahnhofstraße 12, in Freinsheim vor Ort. Wie das DRK mitteilt, werden allein in Deutschland täglich rund 15.000 Blutspenden für die Versorgung von kranken und verletzten Menschen benötigt. Erstspender seien ab 18 Jahren willkommen. Grundsätzlich sei die Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises notwendig. Spender erwarte als Dankeschön ein Lunchpaket zum Mitnehmen.