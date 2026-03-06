Die Stadt Wachenheim will das rote Kleinspielfeld neben der Pumptrackanlage sanieren. Die Anlage neben der Kurpfalzschule, im Volksmund „Roter Platz“ genannt, ist in einem schlechten Zustand, der Belag ist angegriffen. Der Wachenheimer Stadtrat hat nun in seiner jüngsten Sitzung die Arbeiten mit Kosten in Höhe von 52.000 Euro brutto an eine bayerische Firma vergeben. Die Fläche soll nach Angaben der Stadt durch ein „Retopping“ saniert werden. Das heißt, die bestehende Fläche wird gesäubert, aufgefüllt und ein neuer Belag aufgebracht. Ob die Trendsportart Pickle Ball, eine Art Tennis, auf der Fläche ausgeübt werden kann, ist noch offen. Daher wird zunächst auf eine Markierung verzichtet. Falls es nach einem Probebetrieb nicht möglich ist, dort zu spielen, wird ein Alternativstandort gesucht.