Die Deutsche Gesellschaft für Mykologie hat den bekanntesten Giftpilz zum Pilz des Jahres ernannt: Der Fliegenpilz gehört zur Gattung der Wulstlinge, die besonders giftige Arten, aber auch begehrte Speisepilze umfasst.

Doch der Fliegenpilz wirkt nicht unweigerlich tödlich wie seine berüchtigten Verwandten, etwa wie der Grüne und Weiße Knollenblätterpilz. Schätzungen zufolge gelten immerhin zehn Fruchtkörper des Fliegenpilzes als Untergrenze einer letalen Dosis. Aber die Giftigkeit des Pilzes schwankt stark. Typische Anzeichen nach dem Verzehr sind geweitete Pupillen, rasender Puls sowie Bewusstseinsstörungen, Schwindel, Unruhe, Panik, Krämpfe und Lähmungen. Hauptwirkstoff ist dabei Muscimol, das beim Trocknen des Fruchtkörpers aus Ibotensäure entsteht. Die halluzinogene Wirkung wird mitunter durch bewussten Konsum hervorgerufen. In Ritualen wurde der Pilz von Priestern und Schamanen verzehrt, damit sie in Verbindung zu Göttern und Geistern treten konnten.

Geben und Nehmen zu beiderseitigem Vorteil

Eigentlich dienen Pilzgifte zur Verteidigung gegen Fressfeinde. Doch weiß man, dass beispielsweise Rentiere den Fliegenpilz besonders gern fressen. Traditionell ist der Brauch, den Fliegenpilz zur Bekämpfung von Fliegen zu nutzen: Man weichte Stücke in Milch ein, wodurch Insekten angelockt und getötet wurden. Daher rühren auch Pilznamen wie „Fliegenteufel“ oder „Mückenschwamm“.

Bekannt und beliebt als Glückssymbol und Bildmotiv ist der Fliegenpilz wegen seines hübschen Aussehens. Die weißen Tupfen, die sich von dem roten Hut abheben, sind Überreste seiner zerrissenen Hauthülle. Von dieser Schutzhülle, fachsprachlich „Velum“ genannt, wird der junge Fruchtkörper noch umhüllt, wenn er sich aus dem Erdreich schiebt. Ihre Reste sitzen auch am Stiel und erscheinen oben als ringförmiges „Röckchen“.

Was wir in der Regel als Pilz bezeichnen, ist allerdings nur der überirdisch zutage tretende Fruchtkörper, der durch das Ausbilden von Sporen für die Verbreitung sorgt. Er gehört zu einem weit größeren Organismus, dem „Myzel“. Als fadenförmiges Zellgeflecht wächst dieser unsichtbare Pilzkörper je nach Art in Substraten wie Erde, Holz oder Falllaub.

Unfähig zur Photosynthese

Der Fliegenpilz gehört zu den Mykorrhizapilzen (das griechische „mykes“ steht für Pilz und „riza“ für Wurzel). Solche Pilze gehen mit Bäumen eine Lebensgemeinschaft ein. Vor allem im Wurzelbereich von Birken, Fichten und Kiefern lebt der Pilz des Jahres. Seine Fäden, die unter der Erde eng mit den feinen Wurzelspitzen der Bäume verwachsen, fördern deren Aufnahme von Mineralstoffen und Wasser.

Es ist ein Geben und Nehmen zum beiderseitigen Vorteil, denn umgekehrt versorgt der Baum den Pilz mit Kohlenhydraten, die er aus der Photosynthese erzeugt. Diesen pflanzlichen Prozess beherrscht kein Pilz. Das haben sie alle gemeinsam: Pilze sind unfähig zur Photosynthese. Deswegen gehören sie nicht ins Reich der Pflanzen.