Auf einem Spanndraht im Weinberg sitzt dieses Rotkehlchen und zeigt in frostiger Umgebung ein typisches Verhalten: Um die Kälte zu überstehen, stellt es seine Federn auf. Im aufgebauschten Gefieder nimmt der kleine Vogelkörper scheinbar an Umfang zu und wird zum rundlichen Federbällchen. Dabei bilden sich luftgefüllte Hohlräume zwischen den Federn. Diese kleinen Luftkissen wirken isolierend und verhindern, dass der Vogel zu viel Wärme verliert und auskühlt. Das leuchtende Orangerot von Kehle und Brust fällt bei so einem aufgeplusterten „Rotbällchen“ noch stärker auf als sonst.

Aber ohnehin ziehen diese Vögel mit ihrem Verhalten den Blick auf sich. So sind sie nicht besonders scheu und suchen mitunter die Nähe draußen arbeitender Menschen. Wo jemand scharrt oder gräbt, kommt vielleicht etwas für einen hungrigen Vogelmagen zutage. Der Vogelwelt kann man auch im eigenen Garten helfen. Wichtig dabei ist, nicht alles perfekt aufzuräumen, sondern altes Herbstlaub und Reisig zumindest stellenweise liegen zu lassen. Dort kann dann auch das „Winterrötchen“ oder „Rotbrüstle“, wie das Rotkehlchen volkstümlich heißt, etwas Nahrhaftes aufpicken.