Der Rotary Club Bad Dürkheim hat den Verkauf der „Wuma-Lose“ 2026 gestartet. Die Vorbereitung für die Weinstraßen Classics, die Oldtimer-Ausfahrt, laufen ebenfalls.

Die Projekte dienen dazu, Spendengelder einzunehmen, die dann an Vereine oder Organisationen verteilt werden, die auf Fördergelder angewiesen sind. Im Jahr 2025 summierten sich die Spenden des Rotary Clubs (RC) auf 36.500 Euro. Sie flossen an acht Organisationen, die sich vorwiegend in der Region engagieren. Bei einem Treffen mit Vertretern aller Spendenempfänger erhielten die Rotarier Einblick in deren Arbeit.

Die Indienhilfe Neustadt übernimmt Patenschaften für indische Kinder. „Kindern wird der Schulbesuch, Essen und Kleidung mit 140 Euro im Jahr finanziert, aktuell laufen mehr als 250 Patenschaften“, so Maria-Luise Rosinsky. Der Ambulante Hospizdienst (www.awo-pfalz.de) in Bad Dürkheim begleitet mit 40 Ehrenamtlichen schwerstkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt und unterstützt Angehörige. Das Frauenhaus Lila Villa (https://frauenhaus-bad-duerkheim.de) wird ebenso finanziell unterstützt wie die Lebenshilfe. Die Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe Rheinland-Pfalz (www.ombudsstelle-rlp.de) mit Sitz in Ludwigshafen unterstützt Kinder, Jugendliche und auch Eltern bei der Stärkung und Wahrnehmung ihrer Rechte. Der Vorsitzende der Offenen Kreativ-Werkstatt Bad Dürkheim (https://offene-werkstatt.org), Hans Hess, schilderte, dass kostenlose Angebote durch Spenden finanziert werden. Der Bürgerverein Bad Dürkheim (https://buergerverein-bad-duerkheim.de) unterstützt in erster Linie ältere, bewegungseingeschränkte und hilfsbedürftige Personen. Seit Mai 2025 betreibt der Verein den Seniorenbus mit rund 40 ehrenamtlich tätigen Personen. Inzwischen gehe man auch auf Hausbesuche und helfe manchmal bei Kleidungsbeschaffung. Weitere RC-Spenden gingen an das Ukraine-Projekt (https://dzherelo.org.ua/en) des Bad Dürkheimer Augenarztes Michael Zaczkiewicz.

„Der Abend hat uns gezeigt, wie wirkungsvoll unsere Arbeit ist – und er hat uns motiviert, für die Unterstützung dieser wichtigen Projekte weiter viel Engagement zu zeigen“, zieht Michael Dietrich, Präsident des RC, sein Fazit. Der Rotary Club Bad Dürkheim wurde Anfang 2010 gegründet. Er besteht aktuell aus 37 Mitgliedern und engagiert sich für den Dienst am Mitmenschen, Völkerverständigung und Weltfrieden.