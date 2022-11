Der SV Rot-Weiss Seebach bekommt für die Erneuerung seines Kunstrasenplatzes 120.000 Euro von der Stadt, für den Turnverein Bad Dürkheim 1860 gibt es für die Sanierung seiner Turnhalle einen Nachschlag von 15.860 Euro. Das hat der Sozial-, Sport- und Schulträgerausschusses beschlossen.

Der Turnverein hatte für die energetische Sanierung der Turnhalle bereits einen Zuschuss von 56.700 Euro erhalten. Aufgrund der steigenden Preise im Bausektor seien die Kosten für die energetische Sanierung von knapp 599.000 Euro auf fast 758.000 Euro gestiegen, deshalb habe der Turnverein nun nochmals einen Zuschuss beantragt, erklärte die Beigeordnete Judith Hagen (Grüne).

Überrascht worden sei der SV Rot-Weiss Seebach, sagten Hagen und Markus Wolf (CDU). Der Antrag für eine Landesförderung der Erneuerung des Kunstrasenplatzes sei auf dem siebten Platz des Sportstättenförderplans des Landkreises gestanden. Normalerweise bedeutet dies, dass noch einige Jahre auf einen Landeszuschuss gewartet werden muss. Da die sechs Projekte, die vor dem Kunstrasenplatz auf der Liste standen, aufgrund von Finanzierungsproblemen der jeweiligen Vereine nicht realisiert werden könnten, sei Rot-Weiss Seebach nach vorne gerutscht.

„Platz ist gemeingefährlich“

Der derzeitige Kunstrasen aus dem Jahr 2004 sei in einem schlechten Zustand und die Elastikschicht unter dem Kunstrasen sei kaputt, berichteten Hagen und Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). „Ich bin viermal die Woche da oben, der Platz ist gemeingefährlich“, so Thorsten Brand (CDU). Er verwies darauf, dass der Rot-Weiss Seebach derzeit einen „guten Zuspruch“ an neuen Mitgliedern habe. Nach Angaben von Hagen wirken sich auch bei der Erneuerung des Kunstrasenplatzes die steigenden Baupreise aus, die Erneuerung kostet rund 400.000 Euro.