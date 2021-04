Rot-Weiss Seebach, Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga, Gruppe Nord, hat ein Auswärtsspiel beim SC Bobenheim-Roxheim vor der Brust (Sonntag, 15.30 Uhr). Die Gastgeber haben als einzige Mannschaft noch nicht gewonnen und sind Schlusslicht der Liga.

Eine Konstellation, die die Rot-Weissen aber nicht zur Überheblichkeit verleiten darf. „Von der 1:6-Niederlage gegen Frankenthal zum Auftakt abgesehen, ist Bobenheim-Roxheim nie abgeschossen worden. Das gibt gewiss keinen Selbstläufer“, warnt der Seebacher Trainer Roland Beck. Er rechnet damit, dass der SCB, der am Mittwoch ein Nachholspiel gegen den BSC Oppau 1:2 verlor, um jeden Meter Boden kämpfen werde, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verpassen. „Von der Tabelle dürfen wir uns nicht leiten lassen“, fordert Beck und denkt an die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsauftritten seines Teams.

Positiv für Rot-Weiss ist, dass der verletzte Bastian Keßler wieder im Mannschaftstraining steht und ins Team zurückkehren wird, wenn er zu 100 Prozent wieder fit ist. „Bastian hat nur kurz gefehlt und ist für unser Spiel zu wichtig, als dass ich auf ihn verzichten könnte“, urteilt der Übungsleiter über den 27-jährigen Mittelfeldspieler, den er als „Fixpunkt“ bezeichnet.

Auch Lasse Peper (23) hat an Bedeutung gewonnen und sich zur Stammkraft entwickelt. Er trainiert ebenfalls wieder mit der Mannschaft, war allerdings wochenlang ausgefallen, hat noch keinen Saisoneinsatz und soll behutsam wieder an das Team herangeführt werden. Innenverteidiger Fabian Bauer (23) muss auf jeden Fall ersetzt werden, weil er Tagschicht hat. Dafür kehrt der gleichaltrige Lars Maier in den Kader zurück. Problematisch stellt sich nach wie vor die Situation im Tor dar. „Ewald Jost hat zuletzt hervorragende Leistungen gebracht. Aber Fabian Haag ist noch verletzt“, informiert Beck. „Wuppes“, wie er genannt wird, plagt sich mit einer Beckenprellung. „Nur ein Torwart im Trainingsbetrieb, das ist schon schwierig“, hat Beck erkannt.