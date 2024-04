Die ersten Spiele sind absolviert, am Sonntag wird der neue Kunstrasen von Rot-Weiss Seebach im Rahmen des Heimspieltages der Zweiten und Ersten Herrenmannschaft nun offiziell eingeweiht. „Wir freuen uns unheimlich über den Abschluss der Arbeiten und die bisher eingegangen positiven Rückmeldungen von unseren Spielern aller Altersklassen“, wird Thomas Geis, Erster Vorsitzender, in einer Mitteilung von RW Seebach zitiert. Man sei dankbar über die Zuschüsse und freue sich, den Platz der Öffentlichkeit vorzustellen. „Für einen Verein unserer Größe ist so ein Bauprojekt eine Generationenaufgabe, wir sind froh, dass wir diese gelöst haben.“

200.000 Euro der Gesamtkosten von mindestens 360.000 Euro hatte der Verein über Zuschüsse erhalten. Nun ist eine Spendenaktion angelaufen, bei der Spender sich eine Parzelle des Platzes sichern können. Die Einweihungsfeier findet ab 14.45 Uhr in der Pause zwischen den beiden Punktspielen der Herrenmannschaften statt. Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) und Ortsvorsteher Günter Eymael sollen Grußworte sprechen.