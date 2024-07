Rot-Weiss Seebach hat in der Fußball-Bezirksliga eine sorgenfreie Saison absolviert. Selten ging ein Trainerwechsel mitten in der Runde so geräuschlos über die Bühne. Es gibt Gründe, warum der neue Coach Jan-Marvin Dell so gut nach Seebach passt.

Für die Einstellung des Rekords, für den Ex-Trainer Roland Beck vor einem Jahr mit Platz sechs gesorgt hatte, hat es nicht ganz gereicht, denn am Ende haben dazu sieben Punkte gefehlt.