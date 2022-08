BAD DÜRKHEIM. Am dritten Spieltag der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt West findet nur ein Rumpfprogramm statt. Die Partie des TuS Wachenheim gegen die SG Neidenfeld/Lambrecht wurde auf Dienstag, 13. September, 19.30 Uhr, das Spiel des FC Leistadt gegen die SG Elmstein/Iggelbach auf Donnerstag, 13. Oktober, 19.30 Uhr, verlegt.

Bereits am Samstag, 13.15 Uhr, steht der TuS Friedelsheim bei der FG 08 Mutterstadt II auf dem Prüfstand. Die Mutterstadter zählen zu den heißen Aufstiegsaspiranten und hatten am vergangenen Sonntag den Topfavoriten VfL Neustadt beim 3:3 am Rande einer Niederlage. Die Friedelsheimer haben auf die 1:5-Startpleite in Neidenfels/Lambrecht mit dem 3:0 gegen die SG Böhl-Iggelheim II die richtige Antwort gegeben. Allerdings gilt der Erfolg gegen diesen Gegner als Pflichtsieg für die Mannschaft von Spielertrainer Nicolas Wrede, die im ersten Tabellendrittel landen will.

RW Seebach II muss erst einmal die 3:7-Abreibung, die das Team bei der TSG Deidesheim II hinnehmen musste, verkraften. Die Partie war zur Pause beim Stand von 0:5 entschieden. „Da war unsere Verteidigung quasi nicht existent. Selbst Deidesheim war überrascht, dass wir hinten wie Hütchen standen“, nimmt es Trainer Marcel Beck mit Galgenhumor. Wiedergutmachung ist am Sonntag, 12.30 Uhr, gegen TV Ellerstadt angesagt.

Michael Koback: „ein dicker Brocken“

Der TVE hat zwar auch sein zweites Spiel verloren, verkaufte sich aber beim 1:3 gegen Aufsteiger TuS Gronau wesentlich besser als zum Auftakt bei der 1:11-Schlappe in Mutterstadt. Immerhin führte das Team von Trainer Dominik Geeren bis zur 64. Minute mit 1:0 und schnupperte am ersten Erfolgserlebnis. Trotzdem wäre alles andere als eine Niederlage in Seebach eine Überraschung.

Eine schwierige Aufgabe hat in der B-Klasse Rhein-Pfalz Nord der SV Weisenheim II vor der Brust. Das Team von Trainer Michael Koback gastiert am Sonntag, 15 Uhr, beim Tabellenzweiten VfR Grünstadt II, der bislang eine weiße Weste hat und mit 4:0 sowie 5:1 zweimal ungefährdet drei Punkte einfuhr. „Klar, das ist ein ganz dicker Brocken. Wir brauchen schon eine gute Tagesform und Spielglück, um aus Grünstadt etwas mitzunehmen“, weiß Koback. Der angriffsstarke SVW ist jedoch in guter Verfassung, kam auch im Kreispokal eine Runde weiter und rechnet sich etwas aus.

FVF II beim Spitzenreiter

Ganz ähnlich ist die Ausgangsposition für den FV Freinsheim II, dessen Begegnung gegen Spitzenreiter SG Leiningerland auf kommenden Dienstag, 19.30 Uhr, verschoben wurde. Die Gäste zählen zu den Kandidaten für den Aufstieg und haben ihre Ambitionen mit einem 9:1-Kantersieg bei der SG Bobenheim-Roxheim II und einem 5:1-Erfolg über A-Klasse-Absteiger TSV Ebertsheim untermauert. Dennoch strebt der FVF den ersten „echten“ Sieg an.

Am ersten Spieltag hatten die Blau-Weißen drei Punkte eingesackt, weil Gegner TSG Eisenberg II nicht angetreten war. Danach gab es für die Truppe von Spielertrainer Tobias Haffke eine 2:5-Niederlage im Derby in Weisenheim. thl