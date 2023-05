Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einem kampfbetonten Spiel kam der SV Rot-Weiss Seebach am Sonntag beim Heimauftakt in der Bezirksliga Vorderpfalz Nord gegen den BSC Oppau auf dem Kunstrasenplatz im Meisterwasental zu einem hart erkämpften 3:1 (0:1)-Sieg.

„Als Neuling müssen wir sehen, dass wir genügend Punkte holen. Wir wollen zu Hause den Grundstein legen, denn auswärts wird es schwer werden, obwohl uns in Frankenthal ein Punktgewinn geglückt