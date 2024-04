Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf Wiedergutmachung ist Fußball-Bezirksligist Rot-Weiss Seebach aus, wenn am Sonntag der FC Lustadt seine Visitenkarte im Meisterwasental abgibt. Die stark abstiegsgefährdeten Gäste brauchen allerdings jeden Punkt.

Die dürftige Leistung bei der 1:2-Niederlage in Oppau ist noch nicht verdaut. „Das war eine komplett kopflose Darbietung, die sich in keiner Weise angedeutet hat. Das war in allen Bereichen