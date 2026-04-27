Rot-Weiß Seebach verbesserte am Sonntag seine Chancen, direkt wieder in die Bezirksliga Vorderpfalz zurückkehren zu können, erheblich.

Durch den 3:1-Heimsieg gegen den bisherigen Tabellendritten TuS Niederkirchen wurde der Rückstand zu Spitzenreiter TuS Maikammer, der am kommenden Sonntag im Meisterwasental gastiert, zwar nicht geringer, aber der Vorsprung auf die größten Konkurrenten im Kampf um den Relegationsplatz beträgt nun zwölf Zähler. Lediglich in den ersten sechs Minuten des fairen Spitzenspiels mussten die Seebacher Fans unter den 220 Zuschauern um einen Erfolg ihrer Mannschaft bangen. Die Niederkirchener begannen sehr offensiv und drängten massiv auf einen frühen Treffer.

Letzterer gelang aber in der siebten Minute den Gastgebern. Marcel Kaltenbach setzte sich links durch und passte zu Paul Stro, der unbedrängt zum 1:0 abschließen durfte. Nur fünf Minuten später war Niederkirchens Torwart Ruben Streib erneut geschlagen. Nicolas Burret erkämpfte sich auf der rechten Seite den Ball, startete einen Sprint, bediente Rémi Jahnel, und prompt stand es 2:0. Die Gäste gaben sich zwar danach nicht geschlagen und hatten weiterhin große Spielanteile, präsentierten sich aber im Angriff zu harmlos.

Dass sich im Falle einer Seebacher Führung dem gegnerischen Team auf dem kleinen Platz nur wenige Räume bieten, bereitete ihnen große Probleme. „Mir fehlte in unser Mannschaft die Aggressivität“, monierte TuS-Trainer Sven Ohlinger. In der 23. Minute wäre fast das 3:0 gefallen, aber fast schon das 3:0 gefallen, aber Streib wehrte den Ball nach einem Freistoß von Patrick Bauer an die Latte ab. Das dritte Seebacher Tor fiel später doch, als Fabian Wenz nur drei Minuten nach dessen Einwechslung eine Vorlage von Lucas Kohl verwertete (63.). Fast wäre ihm sogar das 4:0 gelungen, sein Heber war etwas zu hoch angesetzt (84.).

Ein solch hoher Seebacher Sieg hätte allerdings nicht dem Spielverlauf entsprochen. Niederkirchen bemühte sich bis zum Schluss um eine Resultatsverbesserung, sah sich aber vorgestern einem körperlich stärkeren und durch eine hervorragende Chancenverwertung überzeugenden Gegner gegenüber. Erst kurz vor Schluss machten die Gäste das Ergebnis für sie etwas erträglicher. Nach einem Schuss von Torben Deho schlug ein Seebacher den Ball zunächst auf der Torlinie stehend, aber die Kugel kam kurz danach erneut vor das Tor, und Christian Schmaltz traf per Kopfball zum 1:3.

Kurz vor dem Abpfiff bot sich TuS-Kapitän Elias Rheinheimer sogar noch die Möglichkeit zum 2:3, aber er schoss über das Gehäuse der Rot-Weißen. „Unser Sieg ist aber verdient, da Niederkirchener nur selten gefählich war“, stellte Seebachs Trainer Jan-Marvin Dell zufrieden fest. Während er sich mit seinem Team nun in Ruhe auf das Topspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen Spitzenreiter TuS Maikammer vorbereiten kann, gastiert Niederkirchen am Dienstag, 19.30 Uhr, in einer vorgezogenen Begegnung des 27. Spieltags beim VfB Haßloch.