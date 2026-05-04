Rot-Weiss Seebach gewinnt das Topspiel der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt mit 5:2, steht nun punktgleich mit Maikammer und setzt ein Ausrufezeichen im Titelkampf.

Der SV Rot-Weiß Seebach machte den Kampf um die Meisterschaft der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt noch einmal spannend. Die Seebacher gewannen das Topspiel gegen Spitzenreiter TuS Maikammer mit 5:2 und haben nun wie die Südpfälzer 60 Punkte auf dem Konto. Berücksichtigen muss man allerdings, dass bezüglich des am 28. März, abgebrochenen Auswärtsspiels der Gäste bei der SG Limburgerhof immer noch kein Urteil gesprochen wurde und der TuS möglicherweise am „grünen Tisch“ noch drei Zähler erhält.

Im Meisterwasental passte alles: tolles Frühlingswetter, ein perfekter Untergrund, eine mit 267 Zuschauern standesgemäße Kulisse, mit Christian Schuhmacher ein hervorragender Schiedsrichter und vor allem zwei spielerisch starke und offensiv ausgerichtete Mannschaften, die das Publikum begeisterten.

Den besseren Start erwischten die Gäste. Nach einer Rechtsflanke traf Jakob Engel in der achten Minute aus kurzer Distanz zum 1:0 für Maikammer. „Von da an war Seebach in allen Belangen besser“, gab TuS-Coach Igor Keller zu.

In der 13. Minute vergab Marcel Kaltenbach mit einem etwas zu hoch angesetzten Heber noch den Ausgleich, aber sieben Minuten später stand es doch 1:1. TuS-Torwart Marvin Spindler hatte einen Schuss von Fabian Wenz noch abgewehrt, aber Rot-Weiß-Kapitän Sven Schuhmann traf per Nachschuss ins rechte untere Eck.

Nach einem Seebacher Doppelschlag führten die Gastgeber kurz darauf mit 3:1. Zunächst war Rémi Jahnel per Flachschuss erfolgreich (25.), eine Minute später Wenz per Kopfball.

Dass die Gäste vor der Pause noch zum 2:3-Anschlusstreffer kamen, war aus Seebacher Sicht völlig unnötig. Lucas Kohl vertändelte leichtfertig den Ball, und Maximilian Anton nutzte das Geschenk.

In der zweiten Hälfte dominierte Seebach weiterhin und hätte leicht noch mehr als zwei Tore erzielen können. Beiden Treffern gingen Flanken der Rot-Weißen voraus. Das Spiel über außen ist in dieser Saison eine deren Spezialitäten. Wenz gelang so das 4:2 (47.), Jahnel mit einem herrlichen Kopfballtreffer das 5:2 (83.). Dass sich die Gäste nach einer Gelben Karte plus für Manuel Nett ab der 61. Minute zehn Minuten in Unterzahl befanden, konnten die Gastgeber aber nicht nutzen.

Seebachs Trainer war nach dem Abpfiff natürlich überglücklich. „Ein hochverdienter Sieg“, kommentierte er. Eine Woche nach dem 3:1-Erfolg gegen den damaligen Tabellendritten TuS Niederkirchen war es der zweite Sieg gegen ein Spitzenteam in Folge.