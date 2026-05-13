Bestleistungen, Titel, Staffeln: Der LTV Bad Dürkheim zeigt bei den Pfalzmeisterschaften in Kandel und Eisenberg breite Stärke.

Schon früh in der gerade begonnenen Freiluftsaison der Leichtathleten hat Ronja Wulfert die angestrebte Qualifikationsleistung für die deutschen Mehrkampfmeisterschaften abgehakt. Bei den zweitägigen Pfalzmeisterschaften zählte die Athletin vom LTV Bad Dürkheim zu den herausragenden Teilnehmerinnen. Doch auch der Nachwuchs des Vereins präsentierte sich in Eisenberg sehr stark.

Bei den gut besuchten Regio-Meisterschaften in Lörrach übertraf Ronja Wulfert im Siebenkampf der weiblichen Jugend U20 die geforderte DM-Norm mit 2577 Punkten deutlich und liegt damit in der deutschen Bestenliste aktuell auf Platz neun. Dabei stellte sie im Speerwurf (35,45 m), über 200 Meter (26,09 sec) und als deutliche Schnellste im abschließenden 800 m-Lauf (2:20,70 min) drei persönliche Bestleistungen auf und beendete den Wettkampf auf Platz zwei. „Dass sie trotz zweier schwächerer Disziplinen die DM-Norm gleich um rund 200 Punkte übertroffen hat, lässt für den weiteren Verlauf des Jahres hoffen“, so ihr Trainer Lothar Spilke.

Gute Form bestätigt

Ein umfangreiches Wettkampfprogramm hatte er schon eine Woche später bei den Pfalzmeisterschaften als weiteren Härtetest für seine Athletin vorgesehen. Bei den Titelkämpfen der Frauen am ersten Tag in Kandel holte Ronja Wulfert die Titel über 100 Meter mit einer neuen Bestzeit von 12,88 Sekunden und im Weitsprung (5,26 m). Außerdem bestätigte sie bei ihrem zweiten Platz im Speerwurf mit 35,38 m ihre Leistung der Vorwoche und ihre aktuell gute Form. Mit 2,80 Meter holte zudem am ersten Tag der Pfalzmeisterschaften der in einer Gruppe in Haßloch trainierende Lasse Franck konkurrenzlos den Titel im Stabhochsprung der U18.

Gleiches gelang Ronja Wulfert einen Tag später bei den Wettkämpfen der U20 in Eisenberg mit dem Titelgewinn über 110 m Hürden (16,40 sec) und vor allem der Bestleistung von 5,55 Meter beim zweiten Tagessieg im Weitsprung. Nach einer langen Pause hielt sie auch über 200 Meter mit den Spezialistinnen mit und wurde in 26,15 Sekunden U20-Vizemeisterin. Unter der großen LTV-Fahne auf der kleinen Tribüne im Eisenberger Waldstadion versammelte sich am Sonntag beim zweiten Teil der Pfalzmeisterschaften eine große Gruppe von jungen Starterinnen und Startern aus Bad Dürkheim, die etliche weitere gute Platzierungen und Siege mit nach Hause brachten. Knapp an einer Medaille vorbei lief in 13,33 Sekunden dabei zwar Elisa Giesenberg im Endlauf als Vierte der weiblichen U20, durfte sich aber über eine Verbesserung ihrer Bestzeit um fast eine halbe Sekunde freuen.

Sophie Bläß mit großem Programm

Das größte Programm absolvierte Sophie Bläß, die sich in der Altersklasse W13 mit starken 1,52 Metern unangefochten den Titel im Hochsprung sicherte. Mit einer Bestzeit von 10,43 Sekunden wurde sie zudem ebenso wie im Speerwurf (19,91 m) Vizemeisterin über 60 m Hürden. In diesem Rennen stieg mit Carla Stieler eine Vereinskameradin als Dritte in 10,82 Sekunden ebenfalls auf das Siegertreppchen. Einen weiteren Erfolg in dieser Klasse gab es für Leonie Nieuwoudt, die das 800 m-Rennen in einem dramatischen Endspurt mit einer neuen Bestzeit von 2:32,33 Minuten und nur vier Hundertstelsekunden Vorsprung gewann.

Einen weiteren Pfalzmeistertitel für den LTV Bad Dürkheim verbuchte in der Klasse W12 Zofia Jacak mit 10,34 Sekunden über 60 m Hürden. Sie wurde zudem Zweite im Hochsprung mit 1,31 Meter. Platz drei im Diskuswurf ging mit 15,69 Meter an Johanna Peter. In der ältesten Schülerklasse M14 beendete Mathis Franck seinen Start im Speerwurf mit 30,78 Metern und Platz zwei. Eine Klasse tiefer verbuchte Lukas Jaworek den zweiten LTV-Sieg über 800 Meter in 2:37,24 Minuten und wurde mit Bestleistung von 4,57 Metern Dritter im Weitsprung. Mit Anton Stockmann war der Verein über 800 Meter nochmals im Finale vertreten, der sich nach 2:53,11 Minuten Bronze sicherte.

Starke Staffeln

Zweimal Platz drei gab es zum Abschluss der Wettkämpfe für die 4x75 m-Staffeln in der U14. Dabei mussten sich Zofia Jacak, Johanna Peter, Carla Stieler und Sophia Bläß in 42,33 Sekunden nur der TG Frankenthal und ABC Ludwigshafen geschlagen geben. Ebenfalls an die TG Frankenthal ging der Sieg bei der männlichen Jugend. Hinter dem 1. FC Kaiserslautern gewannen Aiden Datta, Noah Koch, Anton Stockmann und Lukas Jaworek in 43,87 Sekunden wiederum Bronze.